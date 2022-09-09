ЗСУ відбили атаки ворога в районах Костянтинівки, Прудянки, Руських Тишків та Вірнопілля

Зведення Генштабу ЗСУ станом на вечір 9 вересня. 198 доба війни.

На Харківському напрямку противник обстрілює військову та цивільну інфраструктуру із танків, бойових машин, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Дуванка, Уди, Прудянка, Великі Проходи, Руські Тишки, Старий Салтів, Черкаські Тишки та Петрівка.

На Слов’янському напрямку окупанти обстрілювали райони Слов’янська, Долини, Краснопілля, Дмитрівки, Вірнопілля та Микільського.

Підрозділи Сил оборони утримують займані позиції та не дають можливості ворогу просуватися вглиб території України. Наші воїни успішно відбили атаки ворога в районах населених пунктів Костянтинівка, Прудянка, Руські Тишки, Вірнопілля, Миколаївка Друга, Зайцеве, Авдіївка, Кам’янка, Побєда та Безіменне.

Ракетні війська та артилерія наземних угруповань військ продовжують виконувати завдання з вогневого ураження живої сили та бойової техніки, контрбатарейної боротьби, порушення системи управління та логістичного забезпечення противника. Вогневого ураження зазнали 3 пункти управління ворога, понтонна переправа, 28 об’єктів зосередження живої сили та бойової техніки. В зону ураження потрапили склади з боєприпасами та вогневі позиції артилерії противника. Результати уточнюються.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – в зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости