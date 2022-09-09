В звільнених селах вже працює поліція та ДСНС

Півроку в окупації. Росіяни залишили розбиту інфраструктуру і будинки, багато трофеїв та купи сміття. Голова ХОВА відвідав щойно звільнені громади, поспілкувався з місцевими мешканцями. За словами Олега Синєгубова люди, без перебільшення, зустрічали наших військових зі сльозами на очах.

Жителі, звичайно, потребують допомоги. В більшості сіл немає електрики та газу. Найближчим часом будемо їх відновлювати та завозити гуманітарну допомогу.

Але найперше – зачистка та розмінування. На місцях уже працює поліція та ДСНС. Тим, хто виїхав, поки повертатися не рекомендуємо до відповідних розпоряджень військових.

Місцеве населення багато розповідає про злочини окупантів та активно співпрацює з правоохоронцями. Жоден зрадник не уникне відповідальності. Сьогодні затримали голову одного із сіл деокупованої громади, який співпрацював з ворогом.

«Дуже важливо якомога швидше відновити на звільнених територіях повноцінну роботу місцевих органів влади та налагоджувати нормальне життя. Найголовніше: завдяки нашим ЗСУ всюди вже українські прапори!», написав Синєгубов.

Агентство Телевидения Новости