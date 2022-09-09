Харківський напрямок: окупанти тікають з позицій на викрадених велосипедах та моторолерах

Рашисти з 202-го окремого мотострілецького полку, що знаходяться у Харківській області, відійшли з позицій та перемістились у найближчу лісосмугу. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Підрозділ залишився без командирів та зв’язку. Наразі телефонують рідним з проханнями зв’язатися з командуванням та з’ясувати, куди їм рухатися далі. Деякі з них просять дружин звертатися на гарячі лінії міністерства оборони росії та Червоного Хреста з вимогою вивести їх із території України.

Окупанти намагалися чинити спротив наступу на Харківському напрямку, обстрілюючи позиції ЗС України з танків та важкої вогнеметної системи «Сонцепьок». Втім, зазнали серйозних втрат, залишили позиції та малими групами відійшли назад. Скаржаться на потужний наступ ЗС України, відсутність боєкомплекту та техніки. Через відсутню логістику відступають дезорганізовано. Для відходу з бойових позицій використовують відібрані у місцевого населення велосипеди та моторолери. Багато військових іде пішки.

Агентство Телевидения Новости