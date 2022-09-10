ISW: ЗСУ повернули під контроль України 2,5 тисяч квадратних кілометрів Харківщини

Про це пише Рубрика, посилаючись на звіт американського Інституту дослідження війни (ISW).

Американські аналітики зазначили, що це відбулося під час контрнаступу станом на 9 вересня.

Як пише ISW, наразі українські сили, ймовірно, зачищають осередки дезорганізованих російських військ, що опинилися в зоні швидкого наступу українських військ на Куп’янськ, Ізюм та річку Оскіл.

Аналітики вважають, ЗСУ можуть зруйнувати російські позиції навколо Ізюма, якщо вони переріжуть російські наземні лінії зв’язку на північ і південь від Ізюму.

У ISW наголосили, що 9 вересня українські війська продовжували наступ на Куп’янськ та на Ізюм та вживають заходів щодо ізоляції російського ізюмського угруповання військ.

Якщо українцям вдасться відрізати російські наземні лінії зв’язку, то у них буде можливість створити казан навколо Ізюму. Відповідно, це дасть можливість обрушити більшу частину російських позицій на північному сході України, додали в Інституті вивчення війни

У свою чергу, зяк підкреслюють у ISW, кремль перекидає ресурси на лінію Харків-Ізюм, намагаючись зупинити український контрнаступ.

При цьому москва відмовляється публічно говорити про успіхи України в Харківській області.

Контрнаступ, ймовірно, спонукав президента росії володимира путіна скликати 9 вересня зустріч із вищими російськими силовиками та політичними діячами. Речник кремля пєсков заявив, що Кремль не коментуватиме “ситуацію навколо Балаклії та інші події в зоні “спецоперації”.

Контрнаступ в Херсонській області триває одночасно з операціями на лінії Харків-Ізюм.

Українські сили продовжують щодня атакувати російські понтонні і поромні переправи на півдні, проте зберігають сувору оперативну тишу.

Це має мати такий вигляд, ніби українські сили не просуваються.

Ключові висновки

Можливо, українські сили просунулися на північ від Грушівки в напрямку російського логістичного вузла у Великому Бурлуку північно-східної Харківської області.

Українські сили продовжують контрнаступальні операції на півдні України, в тому числі інтердикують російські GLOCS, принижуючи бойовий дух росії.

Російські війська провели наземні штурми на північ від Харкова та через Східну Вісь.

Організація Об’єднаних Націй оприлюднила доповідь, в якій детально описується погане поводження росії з українськими військовополоненими та затриманими цивільними особами.

Агентство Телевидения Новости