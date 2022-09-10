Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:13
Просмотров: 125

У звільненому Граково знайдені тіла закатованих

У звільненому Граково знайдені тіла закатованих

Після звільнення села Граково в Чугуївському районі до поліції звернувся місцевий мешканець, який повідомив, що під час окупації в березні росіяни змусили його поховати двох чоловіків з вогнепальними пораненнями та відрізаними вухами.

9 вересня слідчі Чугуївського РУП, експерти-криміналісти слідчого управління ГУНП в Харківській області під процесуальним керівництвом Чугуївської окружної прокуратури провели слідчі дії на території населеного пункту Граково Харківської області. Вилучення двох тіл з місця поховання відбувалося за присутності журналістів українських та закордонних ЗМІ.

В ході огляду інформація про вогнепальні поранення і відсутність вух на тілах похованих людей підтвердилася.Особи загиблих не встановлені.Тіла направлені на судово-медичну експертизу.

За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області слідчі Чугуївського районного управління відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.Санкція статті передбачає від 8 до 12 років позбавлення волі.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Сентябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 