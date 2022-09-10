У звільненому Граково знайдені тіла закатованих

Після звільнення села Граково в Чугуївському районі до поліції звернувся місцевий мешканець, який повідомив, що під час окупації в березні росіяни змусили його поховати двох чоловіків з вогнепальними пораненнями та відрізаними вухами.

9 вересня слідчі Чугуївського РУП, експерти-криміналісти слідчого управління ГУНП в Харківській області під процесуальним керівництвом Чугуївської окружної прокуратури провели слідчі дії на території населеного пункту Граково Харківської області. Вилучення двох тіл з місця поховання відбувалося за присутності журналістів українських та закордонних ЗМІ.

В ході огляду інформація про вогнепальні поранення і відсутність вух на тілах похованих людей підтвердилася.Особи загиблих не встановлені.Тіла направлені на судово-медичну експертизу.

За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області слідчі Чугуївського районного управління відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.Санкція статті передбачає від 8 до 12 років позбавлення волі.

Агентство Телевидения Новости