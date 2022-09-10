Куп’янск звільнений, Ізюм майже сдан.(фото)

Незважаючи на відсутність офіційних повідомлень у мережі з’явилося чимало світлин, підтверджуючих що ЗСУ звільнили Куп’янск.

До цього часу ЗСУ звільнили понад 30 населених пунктів, серед якх Великий Бурлук, взялу у полон значу кількість орків, отримали у якості трофеїв технику. У пабликах численні фотозвіти

Вихід на Куп’янск дозволив відрізати від лінії постачання велике ізюмське угрупування, яке, за даними військових аналітиків, опинилося під загрозою котла. На російських пабликах вже воєнкори повідомляють, що рашисти відходять з Ізюму, що ЗСУ розпочали штурм Лимана і вже взяли Ізюм.

Також пропагандист Романов заявляв, що росіяни відступають у «ЛНР», але незабаром цей рядок він вилучив. Очевидно, орки опинилися в казані і відступати нікуди.Гіркін повідомив, що у Лимані важка, до оборони не готувалися. У соцмережах й українські військові говорять про те. що в Ізюмі

Креативна інтернет-спільнота на успіхи ЗСУ на Харківщині вже відреагувала мемами. Але офіційних підтверджень ще немає.

Паніка у окупантів розпочалася й на інших харківських напрямках, зокрема в Липцах

Агентство Телевидения Новости