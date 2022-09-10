У Харкові загроза обстрілу

Є загроза ворожого артилерійського обстрілу по місту Харків. Перебувайте в укриттях та місцях убезпечення! – повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов

Раніше голова військової адміністраціх попередив, що у місті може посилится терор через успіхи ЗСУ на фронті

Розвідка спостерігає розгортання російських «Ураганів», повідомили у обласному департаменті цивільного захисту. До відбою загрози артобстрілу усіх закликають триматися подалі від вікон та не виходити на вулицю

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