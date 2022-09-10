Нову Водолагу обстріляли з ЗРК С-300

За процесуального керівництва Харківської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

10 вересня близько 1 години ночі російські військові завдали ракетного удару по смт Нова Водолага. Окупанти випустили по населеному пункту дві ракети, одна з яких влучила у приватний житловий будинок, який загорівся. Загинула 62-річна жінка.

Ще одна ракета влучила у город приватного домоволодіння, що призвело до пошкодження сусідніх помешкань.

Попередньо встановлено, що обстріл здійснювався з зенітно-ракетного комплексу С-300.

Прокурори спільно з поліцейськими провели огляди місць подій та вилучили уламки снарядів. У подальшому матеріали кримінального провадження будуть передані за підслідністю до Управління СБУ в Харківській областi.

Агентство Телевидения Новости