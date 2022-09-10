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Карла ІІІ офіційно проголошено королем Великої Британії

Карла ІІІ офіційно проголошено королем Великої Британії

Принц Чарльз Філіпп Артур Джордж офіційно проголошений королем Великої Британії. Він зійшов на престол під імʼям Карл ІІІ.

Про це повідомляють ВВС і The Guardian.

Офіційне проголошення Чарльза монархом відбулося в Сент-Джеймському палаці в Лондоні. Королем його оголосила Рада престолонаслідування.

Відповідну прокламацію підписали: наступний у черзі спадкоємців престолу принц Вільям, королева-консорт Камілла, голова Ради, прем’єр-міністр Ліз Трасс та архієпископ Кентерберійський.

Цю прокламацію після закритої зустрічі Ради зачитають з балкона в палаці.

Відтак на честь короля стрілятимуть гармати — 41 залп дасть артилерія в Гайд-парку і 62 залпи артилерія біля Лондонського Тауера.

Нагадаємо, королева Єлизавета ІІ померла на  на 96-му році життя 8 вересня

Агентство Телевидения Новости

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