СБУ викрила колаборантів, які помогали окупантам рубати ліс під Куп’янском

ХарківщиниСБУ повідомила про підозру двом громадянам, які погодилися на співпрацю з рф і добровільно обійняли посади при окупаційній так званій «тимчасовій військовій адміністрації Харківської області».

Встановлено, що 55-річний місцевий мешканець перейшов на бік ворога невдовзі після захоплення Куп’янська російськими окупаційними військами. Він добровільно обійняв посаду керівника ДП «Куп’янське лісове господарство» і пропонував іншим працювати у створеному загарбниками лісгоспі.

47-річна місцева жителька також добровільно перейшла на бік ворога і погодилась на посаду головного бухгалтера згаданого ДП.

Наразі обоє зловмисників переховуються на тимчасово окупованій території України, прикриваючись військами рф, які тікають із займаних раніше позицій. Їм заочно повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України, повідомляє речник УСБУ в Харківвській області Владислав Абдула

Викриття та документування протиправної діяльності здійснювали співробітники Управління СБУ в Харківській області за сприяння Другого оперативного відділу (з дислокацією у м. Харкові) територіального управління Державного бюро розслідувань під процесуальним керівництвом Харківської обласної прокуратури.

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