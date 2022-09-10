«Ми воюємо за свою країну»: захисника Харкова впевнені у перемозі

До війни вони були айтішниками, робітниками, журналістами, але тією роботою, яку виконують зараз, хлопці неймовірно пишаються та називають це найкращою роботою у світі – захищати Україну.

За що вони воюють та чому повинні перемогти – розповіли бійці Харківського окремого батальйону територіальної оборони.

«Ми воюємо за свою країну, за своє місто Харків, за маму, за дітей, за кохану жінку, за наше майбутнє та життя, бо орки хочуть у нас відібрати і життя і майбутнє».





Агентство Телевидения Новости