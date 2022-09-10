Обстріли Дергачівського району не припиняються: одну людину поранено

Протягом доби окупанти били з артилерії по місту Дергачі та територіям Безруківського, Слатиського, Русько-Лозівського, Прудянського, Токарівського округів, цілили з мінометів, танків та іншої крупнокаліберної зброї по Слатиному, Прудянці, Цупівці, Дементіївці, Новому, Питомнику, Руській Лозовій.

У селищі Слатине поранення уламками ворожого снаряду отримав 63-річний місцевий мешканець: медики доставили його до лікарні у стані середньої важкості. Про це повідомляє голова Дергачівської громади Вячеслав Задоренко.

Сили оборони України не припиняють штурмувати позиції ворога і мають тактичний успіх на деяких ділянках фронту. Запеклі бої тривають на підходах до Козачої Лопані, у Цупівці, в районах Дементіївки та Великих Проходів.

Агентство Телевидения Новости