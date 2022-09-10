Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 14:30
Просмотров: 76

Обстріли Дергачівського району не припиняються: одну людину поранено

Обстріли Дергачівського району не припиняються: одну людину поранено

Протягом доби окупанти били з артилерії по місту Дергачі та територіям Безруківського, Слатиського, Русько-Лозівського, Прудянського, Токарівського округів, цілили з мінометів, танків та іншої крупнокаліберної зброї по Слатиному, Прудянці, Цупівці, Дементіївці, Новому, Питомнику, Руській Лозовій.

У селищі Слатине поранення уламками ворожого снаряду отримав 63-річний місцевий мешканець: медики доставили його до лікарні у стані середньої важкості. Про це повідомляє голова Дергачівської громади Вячеслав Задоренко.

Сили оборони України не припиняють штурмувати позиції ворога і мають тактичний успіх на деяких ділянках фронту. Запеклі бої тривають на підходах до Козачої Лопані, у Цупівці, в районах Дементіївки та Великих Проходів.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Сентябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 