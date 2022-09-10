Поліцейські повернули додому 13-річну мешканку Безлюдівки

9 вересня близько 20:45 до чергової служби відділу поліції № 3 ХРУП № 1 звернулась 30-річна мешканка селища Безлюдівка. Вона повідомила, що близько двох годин тому пішла гуляти її донька та не повернулася додому. Спочатку жінка кинулась розшукувати дитину самостійно, але потім вирішила звернулись по допомогу до правоохоронців.

Вже за 20 хвилин поліцейські офіцери громади знайшли неповнолітню та повернули матері. Жодних протиправних дій стосовно підлітка скоєно не було.

Як з’ясувалося, дівчина гостювала у подруги й не звернула увагу на час. З дитиною поліцейські провели профілактичну бесіду.

Агентство Телевидения Новости