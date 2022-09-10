Харків’янин подарував нацгвардійцям цуценят бельгійської вівчарки

Мешканець Харкова подарував нацгвардійцям тримісячних цуценят малінуа – бельгійської вівчарки.

Цуценята народилися у Харкові у розпал бойових дій. Вони мають гарний родовід: їхні батьки – професійні робочі собаки. Коли їхній господар Роман дізнався, що буде мати “поповнення”, то відразу вирішив – майбутні цуценята стануть бійцями Національної гвардії України.

«У кінологів дуже тісне середовище, де всі один про одного знають. Ми обираємо собак за їхніми професійними здібностями та робочими якостями. Генетично мої собаки – професійні робочі вівчарки, що мають схильність до штурмової, захисної та пошукової служби. Старші собаки беруть участь у пошуково-рятувальних операціях і відшукують людей. Тому цуценят я подарував Нацгвардії, аби вони виросли й стали повноцінними бійцями, що зможуть себе проявити та допомагати людям», – розповідає Роман.

Зараз цуценята навчаються перших команд і опановують навички слухняності. Вихованням деяких з цуценят займається волонтерка Ірина Константинова. Ірина захоплюється кінологією 13 років та входить до Кінологічного союзу України. Жінка була вимушена евакуюватися з Харкова, адже живе на Салтівці. Зараз кінологиня живе у середмісті Харківщини та радо згодилася допомогти нацгвардійцям.

«Мої учні – дівчата бельгійки Боніта та Бібі. Вони ще маленькі, але дуже здібні учениці. Просто уявіть собі трирічну дитину, яка вміє читає вірші. Так і ці цуценята для свого віку вже мають витримку і виконують декілька команд. Це виключно завдяки їх таланту та генетиці. Гарна генетика – це здоровий організм та здорова психіка. Я виховую їх любити людей, бути соціалізованими та аби вони з радістю йшли на контакт», – розповідає Ірина.

На допомогу для наймолодших вихованців кінологічного підрозділу прийшли також давні друзі ТМ «Сузір’я», які подарували запас корму для цуценят, повідці, нашийники та іграшки для тренувань. Волонтери також подарували цуценятам переносні вольєри та корисні смаколики для тренувань.

«Для нас справді дуже важлива всебічна допомога та підтримка волонтерів. Від початку повномасштабного вторгнення багато заводчиків собак робочого розведення поїхали з прифронтових міст сходу, томи ми дуже цінуємо цуценят з гарними генами, щоб оновлення поголів’я було дійсно якісним. Ми намагаємося дати їм всебічну опіку та увагу. Хочу висловити вдячність кінологині-волонтерці, що радо згодилася взяти участь у вихованні цуценят. Завдяки їхнім старанням у навчальній підготовці вівчарок ми зможемо швидше почати їхню спеціальну підготовку. Також дякуємо бізнесмену та меценату Юрію Сапронову, компанії «Сузір’я» та особисто її директорці Тетяні Потаповій, благодійному фонду «Турбота поколінь», членам асоціації ветеринарів Німеччини та особисто Амелі Кремер за гуманітарну допомогу для кінологічних підрозділів Національної гвардії України, що виконують завдання на Сході», – зазначив начальник кінологічної служби Східного територіального управління НГУ Роман Башовий.

Цуценята стануть у стрій у віці шести місяців і після цього розпочнуть спеціальну підготовку. До свого першого службового завдання собаки приступлять після отримання сертифіката про відповідну підготовку.

Агентство Телевидения Новости