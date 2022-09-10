Створення в Україні трирівневої системи ППО є одним з пріоритетів на 2023 рік, – Резніков

Міністерство оборони України проводить корекцію оборонної стратегії, аби вирішити завдання організації співпраці з міжнародними партнерами на середню та довгострокову перспективу. Зокрема, у 2023 році заплановано розвиток трирівневої системи ППО/ПРО, а також активізація роботи оборонної індустрії.

Про це у Фейсбуці повідомив міністр оборони України Олексій Резніков, пише Укрінформ.

«Наша мета – незмінна. Відновити територіальну цілісність та суверенітет України у міжнародно визнаних кордонах. Для цього, крім успішної оборони та стабілізації лінії фронту, необхідно здійснити успішні контрнаступи. І далі тримати росію в рамках. Щоб вирішити ці завдання, сили оборони України, в першу чергу ЗСУ, мають набути відповідних спроможностей у якісному і кількісному вимірі», – заявив Резніков.

За його словами, серед найважливіших пріоритетів визначено розвиток трирівневої системи ППО/ПРО. Вже здійснюються послідовні зусилля, щоб активізувати роботу оборонної індустрії, запевнив міністр. Це потрібно для поповнення резервів у країнах вільного світу та створення можливостей системно підтримувати Україну.

Зокрема, за словами Резнікова, у серпні завдяки лідерству міністра оборони Данії Мортена Бодскова відбулася дуже важлива донорська конференція у Копенгагені. За її підсумками було посилено координацію з країнами-партнерами з Північної Європи, а також зміцнено механізми підтримки України через формат міжнародного фонду, запропонованого Великою Британією.

Під час Рамштайну-5 було зроблено ще кілька кроків уперед у цьому плані, повідомив міністр. Питання інвестицій у ВПК з огляду на необхідність дати відсіч росії невдовзі будуть розглядатися на окремій сесії в рамках НАТО.

Рамштайні генсек Альянсу Єнс Столтенберг надзвичайно чітко визначив спільні орієнтири.

У контексті довготривалої підтримки на якісно вищий рівень виведено завдання підготовки українських бійців, розповів Резніков.

Діапазон потреб України широкий – від отримання індивідуальних навичок до тренувань у складі батальйонів, а також підготовка штабів бригад.

Міністр також нагадав, що вже діє започаткована Великою Британією ефективна програма підготовки, яку підтримали Канада, Нідерланди, Данія, Норвегія, Швеція, Фінляндія та Нова Зеландія. Тисячі українських воїнів уже закінчили цей курс. Понад півтори тисячі навчаються зараз.

Резніков також повідомив, що за цією програмою планується підготувати 30 тисяч військових ЗСУ.

«Уявіть – тільки за цією програмою буде підготовлено 30 тисяч бійців, які повернуться до України повністю готові до бою – зі знаннями, вдягнуті, із засобами індивідуального бронезахисту тощо. Це кістяк – мінімум шість бригад. А є ще інші програми. Завдяки лідерству віцепрем’єр-міністра – міністра оборони Польщі Маріуша Блащака створено можливість підготовки наших солдат на полігонах у Польщі», – повідомив Резніков.

На Рамштайні-5 міністр звернувся з проханням розглянути можливість розгортання аналогічних програм тренувань в інших країнах-сусідах. Цю ідею відразу підтримав міністр оборони Словаччини Ярослав Над, що забезпечить масштабування тренувального процесу, а Україна отримає більше підготовлених військ у стислий термін.

Крім того, паралельно вибудовується тренінгова програма за підтримки Євросоюзу. Українська сторона вже внесла конкретні пропозиції, серед яких – будівництво тренінгових центрів в Україні, щоб поєднати європейські ресурси і технології з практичним досвідом української армії. Тоді ці центри працюватимуть в інтересах усієї Європи, зазначив Резніков.

Підсумовуючи викладене, міністр наголосив: «Активізація виробництва зброї та тренінгові програми – це зміцнення сил оборони України у довгостроковій перспективі. Скільки б росія не зігнала невмотивованих погано озброєних зграй злочинців, їх зустрінуть навчені та забезпечені сучасними системами українські війська. Ми переможемо росію за рахунок якісних переваг, спираючись на ресурси вільного світу. Адже кожна демократична країна зараз бачить, до чого може призвести панування схиблених тиранів».

Як повідомляв Укрінформ, Контактна група з питань оборони України була створена у квітні з ініціативи Сполучених Штатів. Перша зустріч відбулася в німецькому Рамштайні наприкінці квітня, після чого цей формат дістав назву «Рамштайн».

8 вересня пройшла вже п’ята зустріч Контактної групи з питань оборони України – Рамштайн-5.

Агентство Телевидения Новости