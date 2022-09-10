Нацполіція відновлює роботу на звільнених територіях, у тому числі в Ізюмському районі

Підрозділи Національної поліції України відновлюють свою роботу на звільнених територіях. Поліція Харківщини у цілодобовому режимі фіксує факти скоєння правопорушень, документує та розкриває злочини, охороняє публічну безпеку та порядок, захищає місцеве населення, його права та свободи.

До уваги мешканців деокупованих територій! У межах компетенції поліція прийматиме інформацію про вчинення будь-яких злочинів стосовно Вас або кримінальних правопорушень, очевидцями яких Ви стали. Про факти смерті або поранення людей, обстріли або розкрадання майна, позбавлення волі або вчинення насильницьких дій чи катувань, пограбування, незаконне заволодіння транспортними засобами, інформацію про осіб, поведінка яких викликає підозру та які діють в інтересах противника, колаборантів, вербувальників, корегувальників, спостерігачів та про будь-які інші злочини або події.

Із зазначених питань кожен може звернутися до наступних підрозділів поліції ГУНП в Харківській області:

Ізюмське районне управління поліції

Адреса: Ізюмський район, Донецьке ОТГ, смт. Донець, вул. Весняна, 44

Телефон чергової частини: (095) 135-56-62, (095) 156-70-87, (099) 030-00-23, (066) 460-57-86

Телефон поліції превенції: (095) 050-00-02

Телефон кримінальної поліції: (067) 881-08-33

Телефон слідчого підрозділу: (067) 683-19-37

Телефон ювенальної превенції: (099) 951-73-19

Телефон поліції контролю за обігом зброї: (066) 024-28-64

Відділ поліції № 1 Ізюмського районного управління поліції (Балаклійський)

Адреса: Ізюмський район, Донецьке ОТГ, смт. Донець, вул. Весняна, 44 ((066) 377-71-41)

Телефон чергової частини: (050) 672-57-98

Телефон поліції превенції: (050) 849-11-13

Телефон кримінальної поліції: (066) 078-12-22, (067) 881-08-33

Телефон слідчого підрозділу: (050) 515-67-96

Телефон ювенальної превенції: (099) 951-73-19

Телефон поліції контролю за обігом зброї: (066) 024-28-69, (095) 468-17-06

Чугуївське районне управління поліції

Адреса: Харківська область, Чугуївський район, м. Чугуїв, вул. Гвардійська, 31.

Телефон чергової частини: (057) 462-20-13, (095) 825-47-59

Телефон поліції превенції: (098) 863-03-32

Телефон кримінальної поліції: (066) 157-20-75

Телефон слідчого підрозділу: (096) 366-11-11

Телефон ювенальної превенції: (095) 322-75-29

Телефон поліції контролю за обігом зброї: (066) 776-39-62

Відділ поліцейської діяльності № 1 Куп’янського районного відділу поліції (Шевченкове)

Адреса: смт Шевченкове, вул. Центральна, 31.

Телефон чергової частини: (099) 022-88-31

Телефон поліції превенції: (067) 574-38-53

Телефон кримінальної поліції: (050) 401-37-77

Телефон слідчого підрозділу: (067) 571-29-29

Телефон ювенальної превенції: (067) 574-38-53

Телефон поліції контролю за обігом зброї: (067) 574-38-53

Пункт поліції: смт Шевченкове, вул. Лермонтова, 7.

Також ви можете цілодобово звернутися з будь-яким повідомлення на «гарячу» лінію «102» та до чергової частини Головного управління Національної поліції в Харківській області (050) 302-20-44.

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