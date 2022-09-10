Війська рф тікають з Вовчанська, населення евакуюють

Російські окупанти заявили, що залишають Вовчанськ Харківської області на тлі новин про початок звільнення міста українськими воїнами.

Про це повідомила «влада» міста, пише УНІАН.

Як зазначається, окупанти та колаборанти, які пішли на співпрацю з ворогом, залишають місто, але «тимчасово». Загарбники цинічно заявили, що це крок для «збереження життів мирного населення».

Тим часом населення міста евакуйовують в рф. Штаб «Єдиної Росії» та «адміністрацію» міста переносять в Бєлгород.

Втім, Бєлгород не на жарт наляканий такою новиною. У рашистських пабліках вже розпочалася істерика. Росіяни побоюються, що «Бєлгород прийме на себе весь удар».

Війна в Україні: контрнаступ ЗСУ

Нагадаємо, окупаційні війська рф рано вранці 24 лютого вдерлися в Україну, атакували військові та цивільні об’єкти й захоплювали населені пункти, зокрема, в Харківській області

Армія України дає гідну відсіч окупантам й наприкінці серпня пішла у контрнаступ. 9 вересня президент Володимир Зеленський повідомив, що наші воїни на Харківщині звільнили понад 30 населених пунктів.

Вчора стало відомо, що Збройні сили України, ймовірно, протягом наступних 72 годин звільнять Куп’янськ від російських окупантів.

А сьогодні британська розвідка повідомила, що українські частини тепер загрожують Куп’янську і його захоплення буде значним ударом для росії.

Як заявив військовий експерт Олег Жданов, звільнення Куп’янська від окупантів є дуже важливим для ЗСУ, оскільки це повністю переріже логістику ізюмського угруповання російських військ.

Радниця голови ОВА Наталія Попова підтвердила, що українські військові звільнили від російських окупантів Куп’янськ на Харківщині. Згодом з’явилася інформація про звільнення Ізюма та Лиману. Генштаб наразі не коментує.

Агентство Телевидения Новости