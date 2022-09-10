В Харкові затримано двох підозрюваних у серії крадіжок з кіосків на Салтівці

Поліцейські затримали групу осіб, які протягом двох місяців здійснювали крадіжки з торговельних павільйонів у Салтівському районі Харкова. У нічний час доби зловмисники проникали до кіосків. Викрадали звідти продовольчі товари, тютюнові вироби та алкогольні напої, повідомляє пресслужба ГУНП Харківської області.

10 вересня співробітники карного розшуку Харківського РУП № 2 викрили чоловіків під час скоєння чергової крадіжки та вилучили речові докази.

Зловмисниками виявилися мешканці Харкова віком від 30 до 35 років. До складу злочинної групи входили водій служби таксі, працівник СТО та безробітний чоловік, який виявляв та спостерігав за торговельними кіосками.

Інформація про злочини внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Чоловікам загрожує до 8 років позбавлення волі. Зловмисники затримані в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

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