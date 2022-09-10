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ДБР затримало начальника окупаційної «поліції» Балаклії

ДБР затримало начальника окупаційної «поліції» Балаклії

У межах відпрацювання інформації щодо можливої співпраці на деокупованих територіях місцевих правоохоронців з окупантами, працівникам ДБР, спільно із військовою контррозвідкою СБУ, вдалося оперативно встановити зрадника, який очолив так званий поліцейський відділок окупаційної влади у Балаклії.

Раніше зрадник був одним з керівників Балаклійської поліції, а коли прийшли окупанти – добровільно зголосився з ними співпрацювати. За це він отримав посаду начальника окупаційного відділку.

Після того, як Збройні сили України вибили з міста загарбників, зрадник вирішив втекти до так званої ЛНР. Але цього зробити не встиг. Його затримали у місті Куп’янськ.

Нині вирішується питання повідомлення про підозру, а також обрання міри запобіжного заходу.

Процесуальне керівництво здійснює Харківська обласна прокуратура.

Агентство Телевидения Новости

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