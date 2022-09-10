Підприємство та житлові будинки: подробиці вечірніх обстрілів Харкова

10 вересня близько 18:40 російська армія обстріляла Холодногірський район Харкова. Один зі снарядів влучив на територію підприємства, загинув 43-річний охоронець. Пошкоджено низку житлових будинків, поранено 81-річну жінку та чоловіка 38 років, повідомляє прокуратура Харківської області.

У Шевченківському районі Харкова ворожий снаряд влучив у приватний будинок, поранено 47-річну жінку.

Попередньо встановлено, що окупанти обстріляли Харків із РСЗВ «Ураган».

За процесуального керівництва Новобаварської та Шевченківської окружних прокуратур Харкова розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Прокурори спільно з поліцейськими провели огляди місць подій та вилучили уламки снарядів. У подальшому матеріали кримінального провадження будуть передані за підслідністю до Управління СБУ в Харківській областi.

Агентство Телевидения Новости