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Вночі Харків не обстрілювали, але за добу 9 поранені, один загиблий

Вночі Харків не обстрілювали, але за добу 9 поранені, один загиблий

Цієї ночі обстрілів м. Харків не зафіксовано. .

Протягом минулої доби ворог інтенсивно обстрілював м. Харків та населені пункти Харківського, Чугуївського, Куп’янського та Ізюмського районів, повідомлють в ХОВА

Внаслідок вчорашніх обстрілів Харкова загинув 43-річний чоловік, госпіталізовані з пораненнями ще 4 цивільних.

В Чугуївському районі протягом минулої доби поранення отримали 2 людей. В Ізюмському районі 1 поранений. Ще 2 людей госпіталізовані в Куп’янському районі.

Агентство Телевидения Новости

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