Над Козачей Лопанью – українській прапор

Рашисти відступили з Козачей Лопані, що на самому кордоні з рф, й яку утримували з першого дня війни. Про це повідомив голова Дергачівської ОТГ Вячеслав Задоренко

За нашою інформацією, з Козачої Лопані рашисти тікають на Бєлгород, ходять по хатам та евакуюють місцеве населення. Чекаємо на офіційну інформацію від Генштабу, – написав він у соцмережах

Пізніше на офіційному ТГ-каналі ради появилося фото з Казачей Лопані, де майорить українькій прапор

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