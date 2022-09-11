На Харківщині ми просуваємося не тільки на південь та схід, а й на північ, до держкордону. Залужний

Збройні Сили України продовжують звільнення окупованих росією територій. Від початку вересня понад 3000 кв км повернуто під контроль України.

На Харківському напрямку ми почали просуватися не тільки на південь та схід, а й на північ. До виходу на державний кордон залишається 50 км, повідомив Головнокомандуючий ЗСУ Валерій Залужний

На цих світлинах – результати роботи кількох підрозділів Збройних Сил. У тісній взаємодії вони звільнили села Байрак, Нова Гусарівка, Щурівка й Вільхуватка.

Захоплення потужних укріпрайонів російських військ, котрі вони гордо назвали «Масква», «Омск» й «Пітєр», дало змогу розгорнути контрнаступ на Балаклію, Ізюм та Куп‘янськ.

Пишаюся і вдячний кожному українському військовослужбовцю. Маю за честь боротися пліч-о-пліч з вами.Вічна Пам’ять полеглим в боях за Україну!

Агентство Телевидения Новости