30 пожеж протягом доби сталося у Харкові та області

За добу з 10 по 11 вересня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 30 оперативних виїздів, з яких: 13 – на ліквідацію пожеж, у тому числі 10 – спричинених військовими діями; 4 – на аварійно-рятувальні роботи, 6 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам, 1 – на ліквідацію наслідків ДТП, 6 – інші виїзди.

Пожежі, що виникли з причини ворожих обстрілів, виникли у Харківському (2), Чугуївському (2), по 1 в Ізюмському, Богодухівському та Куп’янському районах області, а також 3 у Холодногірському районі Харкова. Горіли об’єкти агропромислового комплексу, приватні маєтки, адміністративні будівлі, екосистеми.

Близько 18:30 ворог завдав потужного артилерійського удару по приватному сектору Холодногірського району Харкова. Рятувальники виїхали на виклики за 3-ма адресами. У двох випадках трапились пожежі: горів приватний двоповерховий будинок та літня кухня, де постраждали 2 особи. За третьою адресою виявлено пошкодження, загиблу людину, пожежі не було. 8 оперативних підрозділів ДСНС боролись з цими пожежами. Під час роботи окупанти не припиняли обстріли. О 21:02 рятувальники ліквідували останній осередок вогню. Та вже за кілька хвилин виїхали на ліквідацію 3-ї пожежі в цьому районі.

Також ударам артилерії піддався і Шевченківський район Харкова. Снаряди також влучити у приватний сектор, пошкодивши 3 домоволодіння. Обійшлося без пожеж.

За добу піротехніки ДСНС ліквідували 144 ворожих вибухонебезпечних предмети.

Агентство Телевидения Новости