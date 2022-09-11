У міноборони рф визнали, що їхні війська втекли майже з усієї території Харківської області

Російське міністерство оборони у своєму зведенні від 11 вересня визнало, що окупаційні війська втекли з території майже усієї Харківської області.

Відповідне пропагандистське відео опублікували в Telegram, пише Громадське.

На карті зображено, що Сили оборони України вибили російські війська з півночі області, вийшовши на державний кордон. Підконтрольним окупантам, відповідно до карти, залишається лише лівий берег річки Оскіл – там розташовані частина міста Куп’янськ, а також селище Борова.

Зазначимо, 11 вересня головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що Сили оборони України на Харківському напрямку почали просуватися не тільки на південь та схід, а й на північ. До виходу на державний кордон тоді залишалося 50 км.

За повідомленнями американського Інституту вивчення війни (ISW), Україна за останні 5 днів деокупувала більше територій, ніж росія змогла захопити з квітня.

Контрнаступ українських захисників

У ЗСУ повідомили, що українські військові прорвали першу лінію оборони російсько-окупаційних військ у Херсонській області 29 серпня. А за два дні британська розвідка повідомила, що ЗСУ на півдні країни подекуди відсунули лінію фронту на певну відстань, використовуючи порівняно слабку російську оборону.

Агентство Телевидения Новости