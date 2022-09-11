Український прапор повернувся до Ізюму

У суботу, 10 вересня 2022 року, над Ізюмом знову замайорів жовто-блакитний прапор, повідомляє міський голова Валерій Марченко.

«І тепер, коли ми так довго на це чекали, всіх нас переповнює безліч емоцій. Ми нарешті щасливі, що зможемо знову повернутися додому, але й водночас засмучені, знаючи якою ціною це здобуто.

Від імені всієї Ізюмської громади, я висловлюю щиру вдячність всім військовослужбовцям ЗСУ. Їхній Подвиг назавжди буде викарбуваний в історії України, а ми-ізюмчани завжди гідно шануватимемо наших Захисників», звернувся голова міста до мешканців.

Проте в Міноборони звернулися до українців із проханням не поспішати повідомляти один одному про звільнення від російської окупації нових населених пунктів. «Навіть якщо ЗСУ зайшли до міста, це не означає, що воно вже звільнене», наголосила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, пише LIGA.net.

Маляр написала, що «зараз мережами шириться багато інформації про нібито звільнені населені пункти, яка не відповідає дійсності».

За її словами, у списках нібито «звільнених» є населені пункти, які ЗСУ контролюють лише частково, і навіть такі, звільнення яких найближчими днями не планується.

«Коли можна говорити, що населений пункт наш? Коли населений пункт зачищений та правоохоронними органами здійснено стабілізаційні заходи», – пише Маляр.

Вона пояснює, що якщо ЗСУ фізично зайшли до населеного пункту, це саме собою ще не означає, що Україна його «контролює». Для цього потрібно повести цілу серію «спеціальних заходів зі звільнення».

Агентство Телевидения Новости