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Гасити пожежу на Холодній Горі рятувальникам довелося під обстрілами (відео)

Гасити пожежу на Холодній Горі рятувальникам довелося під обстрілами (відео)

В результаті потужного артилерійського удару ворога по приватному сектору Холодногірського району Харкова, який стався 10 вересня близько 18:30, зайнявся приватний двоповерховий будинок та літня кухня, де постраждали 2 особи.

В будинку горів дах на площі 100 кв. метрів. З пожежею боролись 6 оперативних підрозділів ДСНС, які працювали попри небезпеку потрапити під повторний удар. Під час роботи окупанти не припиняли обстріли.

За 2,5 години вогонь був повністю приборканий.

Агентство Телевидения Новости

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