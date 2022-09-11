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Затримано ексначальника СБУ Харківщини Романа Дудіна

Затримано ексначальника СБУ Харківщини Романа Дудіна

Романа Дудіна, який до кінця травня очолював Управління СБУ в Харківській області, затримали і висунули підозру.

Про це повідомляє Суспільне із посиланням на джерела у правоохоронних органах. За цією інформацією, Дудіна підозрюють у державній зраді та залишенні місця служби.

Затримання відбувалося в одній з областей на заході України, пише Суспільне.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський звільнив Дудіна з посади після поїздки на Харківщину 29 травня. Тоді глава держави сказав, що посадовець «не працював на захист міста з перших днів повномасштабної війни, а думав тільки про себе особисто».

Агентство Телевидения Новости

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