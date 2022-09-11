Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 20:28
Просмотров: 123

В Україні лунають вибухи: у кількох областях перебої зі світлом

Ввечері 11 вересня по всій території України лунала повітряна тривога. У кількох областях пролунали вибухи.

У Полтавській області вибухи пролунали у Кременчуцькому районі. Очільник Полтавської ОВА Дмитро Лунін повідомив, що протиповітряна оборона збила російські ракети, пише Громадське.

Також повідомляється про вибухи у Харкові, після яких у місті зникло світло та виникли проблеми із водопостачанням.

У Дніпропетровській області вибухи чули у Павлограді: за повідомленнями із соцмереж, у цьому регіоні також фіксували перебої зі світлом.

Повідомляється також про проблеми із електропостачанням у Донецькі, Запорязькі та Сумській областіх.

Окрім того, перебої зі світлом зафіксували у російському Бєлгороді, що розташовується за 40 км від російсько-українського кордону та за 70 км від Харкова. Мер Бєлгорода заявив, що на підстанції «Південна» стався збій, без світла кілька вулиць у районі Харківська гора.

Першими на ситуацію відреагували у Дергачівській міській раді.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Сентябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 