В Україні лунають вибухи: у кількох областях перебої зі світлом

Ввечері 11 вересня по всій території України лунала повітряна тривога. У кількох областях пролунали вибухи.

У Полтавській області вибухи пролунали у Кременчуцькому районі. Очільник Полтавської ОВА Дмитро Лунін повідомив, що протиповітряна оборона збила російські ракети, пише Громадське.

Також повідомляється про вибухи у Харкові, після яких у місті зникло світло та виникли проблеми із водопостачанням.

У Дніпропетровській області вибухи чули у Павлограді: за повідомленнями із соцмереж, у цьому регіоні також фіксували перебої зі світлом.

Повідомляється також про проблеми із електропостачанням у Донецькі, Запорязькі та Сумській областіх.

Окрім того, перебої зі світлом зафіксували у російському Бєлгороді, що розташовується за 40 км від російсько-українського кордону та за 70 км від Харкова. Мер Бєлгорода заявив, що на підстанції «Південна» стався збій, без світла кілька вулиць у районі Харківська гора.

Першими на ситуацію відреагували у Дергачівській міській раді.

Агентство Телевидения Новости