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11.09.2022 23:40
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Одна людина загинула, одна постраждала внаслідок ракетного удару по Харківщині

Одна людина загинула, одна постраждала внаслідок ракетного удару по Харківщині

Внаслідок ударів по критичній інфраструктурі Харкова загинув чоловік – працівник підприємства. Рятувальники продовжують пошукові роботи, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

На іншому об‘єкті в Чугуївському районі медики екстреної допомоги госпіталізували 35-річного чоловіка. Працівник отримав вибухову травму.

Вдається поступово відновлювати електропостачання в частині населених пунктів Харківського району. Профільні служби продовжують проводити ремонтні роботи.

Прессслужба ДСНС України: « Окремі регіони сходу сьогодні піддалися масованим обстрілам з боку окупантів. В результаті чого відбулося відключення об’єктів енергопостачання та знеструмлено ряд населених пунктів.

До місця подій направлено рятувальників ДСНС з метою ліквідації наслідків аварій, спричинених цією ворожою атакою, а також залучено фахівців військово-цивільних адміністрацій, комунальні та аварійні служби».

Агентство Телевидения Новости

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