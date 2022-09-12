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На Харківщині електро- та водоостачання відновленно на 80%

На Харківщині електро- та водоостачання відновленно на 80%

Енергетикам, рятувальникам та комунальникам вночі не лише вдалося ліквідувати пожежу, а й майже повністю відновити електро- та водопостачання.

Райони області та міста почали включати вже ввечері.

На 80% відновили електропостачання та водопостачання у Харкові та області, повідомив заступник керівника ОП Кирило Тимошенко

Внаслідок російських ракетних ударів в м. Харків та на великій частині Харківської області зникло електропостачання. Також без електрики не працювали насоси, що подають людям у будинки воду. Наразі по області електро- та водопостачання відновлено на 80%. Роботи тривають. Дякуємо нашим енергетикам та рятувальникам за оперативну та самовіддану роботу!- написав голова ХОВА Олег Синєгубов

Водопостачання у Харкові вночі було відновлено, зараз відбувається наповнення системи.

Метро та наземний електротранспорт працюють у штатному режимі.

Дякуємо всім, хто цієї важкої для Харкова ночі зробив усе можливе для якнайшвидшої нормалізації життя міста – гасив пожежі, відновлював електро- та водопостачання. Ви – герої! – подякував мер Харкова Ігор Терехов

Вода в районах Харкова буде з’являтися поступово – коментар мерії

Вода у богатоповерхівках поступово з’явиться, додають у міськраді.

Система заповнюється. Розходиться по місту поступово. Насоси працюють, справа часу, доки докачають”, – йдеться у повідомленні

Агентство Телевидения Новости

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