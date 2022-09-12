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Нічний удар по житловому будинку у Харкові: є загиблі

Нічний удар по житловому будинку у Харкові: є загиблі

Близько опівночі Харків зазнав повторного ракетного удару з боку РФ. Одна з ракет влучила у триповерховий житловий будинок у Новобаварському районі, який зазнав руйнувань.

Загинув 1 чоловік, ще 2 людей зазнали поранень. Пожежі не було, повідодомили в ДСНС

Обстрел жилого дома в Новобаварском районе. На данный момент известно об одном погибшем и двух пострадавших. Сам дом частично разрушен, додав мер Харкова Ігор Терехов

Агентство Телевидения Новости

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