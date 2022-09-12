Ракетний удар по об’єктам енергетики: наслідки

Близько 20:00 рашиські окупанти вдарили двома ракетами по об’єкту критичної інфраструктури у Холодногірському районі Харкова, що відіграє важливу роль у забезпеченні електропостачання в регіоні.

Виникла пожежа в обладнанні об’єкту та в адміністративній будівлі, котра до того ж зазнала сильних руйнацій. Загинуло 2 працівників. На час прибуття рятувальників загальна площа пожежі складала понад 1000 кв.м. повідомляють в ДСНС в Харківській області

В роботах з ліквідації наслідків ворожого удару приймало участь 12 оперативних підрозділів #ДСНС на автоцистернах, фахівці військово-цивільної адміністрації, комунальні та аварійні служби. На гасіння вогню вогнеборці подали 9 водяних та 2 пінних стволи.

Одночасно з цим ракетного удару зазнав подібний об’єкт в Чугуївському районі області на території Слобожанської громади. Площа тамтешньої пожежі склала 70 кв.м. 2 особи зазнали поранень. Ліквідація вогню відбулась о 22:15.

Через ці удари стався тимчасовий блекаут, але до опівночі світло в регіоні відновили

Агентство Телевидения Новости