Для знеструмлення Харкова ворог використав крилаті ракети (фото)

За процесуального керівництва окружних прокуратур Харківщини розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

11 вересня близько 20 години окупанти завдали ракетний удар по об’єкту критичної інфрастуктури у Холодногірському районі м. Харкова. Внаслідок цього виникла масштабна пожежа. На місці події знайдено обгорілий труп працівника підприємства. Наразі тривають рятувально-пошукові роботи ще однієї співробітниці.

В цей час ЗС РФ також обстріляли ще один об’єкт критичної інфраструктури у Чугуївському районі, внаслідок чого сталось займання.

Опівночі російська армія випустила дві ракети по Новобаварському району м. Харкова. Одна з ракета влучила у дах житлового будинку, поранено 56-річну жінку.

Інша ракета влучила на територію нежитлової будівлі, що призвело до її часткового руйнування.

За даними поліції, ворог для прицільного влучання використовував ракети Х-101 – на місці знайдені уламки.

Агентство Телевидения Новости