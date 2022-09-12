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Звільнення Харківщини продовжується, на Луганщині й у Донецьку – паніка

Звільнення Харківщини продовжується, на Луганщині й у Донецьку – паніка

Бійці ЗСУ продовжуют звільняти Харківщину та брати під контроль державний кордон. Світлини та відео з встановленими державними прапорами в Вовчанську, Стрілече, Хотомлі та інших з’являютьс в соцмережах

У російських пропагандистів паніка, вони пояснюють катастрофічні поразки та втечу – казковими НАТОВцями, й переймаються тим, що наступ продовжиться на Донецьк.

За даними Генштаба ЗСУ та начальника Луганської ОВА регулярні війскові рф покинули Сватово, це райцентр Луганської області, що межує с Куп’янським районом. Також керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай виклав фото з українським прапором у ще одному звільненому населеному пункті: с.Куземівка Сватівського районуРанок 12 вересня 2022 року. Сватівщина чекає…”

Там залишилися бійці так званої лнр. А донецькі паблики повідомляють, що рф вивозить зброю та відводиться війска з Донецьку

Агентство Телевидения Новости

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