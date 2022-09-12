На деокуповані території доставлять гуманітарку та виплатять пенсії

На деокуповані території Харківської області доставлять 11 тис. наборів із продуктами та засобами гігієни, повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

“Метр за метром ЗСУ звільняють Харківщину. Це сотні населених пунктів, тисячі вулиць, це рідні місця для десятків тисяч українців. На деокуповані території буде доставлена перша допомога – це 11 000 наборів із продуктами та стільки ж гігієнічних наборів. Звісно, і товари для дітей: харчування, підгузки, дитячі засоби гігієни. Це те, що потрібно негайно”, – написав він у понеділок у телеграм-каналі.

На деокупованих територіях Харківської області пенсії буде виплачено невідкладно. Про це заявляє Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій.

“Укрпошта готова забезпечити першу доставку та виплату пенсій жителям деокупованих населених пунктів Харківської області. Відповідне рішення було ухвалено 10 вересня за результатами засідання Координаційного штабу з питань деокупованих територій. Генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський повідомив, що пересувні відділення розвозити пенсії із понеділка-вівторка. На етапі вирішення перебуває питання про тих пенсіонерів, які отримують виплати на картки. Але й їх найближчим часом буде усунено. Пенсії отримають усі”, – йдеться у повідомленні прес-служби міністерства.

Агентство Телевидения Новости