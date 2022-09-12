Били струмом і катували: у декокупованих селах свідчать про рашистів

На тимчасово захоплених територіях Харківської області, російські окупанти катували та допитували українців.

Збройні сили України деокупували село Токарівка вчора вранці, розповіла голова Токарівської громади Вікторія Колодочка, передає CNN. Росіяни зібралися та втекли, залишивши багато боєприпасів.

“Місяці окупації виявилися для місцевого населення дуже страшними. Окупанти з так званої луганської народної міліції поводилися як бандити. Вони шукали проукраїнських мешканців, вилучали їхні телефони та громили будинки, били та залякували людей. Забирали селян у ​​підвал школи, де били струмом, змушували копати окопи, надавати інформацію про працівників українських державних органів. Але нікого не вбивали”, – сказала вона.

Росіяни привезли гуманітарну допомогу в село лише у серпні: трохи цукру та борошна. Люди виживали в основному за рахунок власних городів. Жертв російської агресії ховали просто у їхніх дворах.

“Люди все ще налякані. Чи перестануть стріляти? Чи правда, що росіяни пішли? У Токарівці дуже-дуже чекають наших військових. Людям дуже потрібна допомога. Є 10 паралізованих стареньких. Є люди з діабетом і астмою. Вони виживають, як можуть. Дуже потрібні ліки”, – зазначила Колодочка.

Агентство Телевидения Новости