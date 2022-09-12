Зеленський не планує проводити переговори з Путіним

Президент України Володимир Зеленський заявив, що зараз не планує вести переговори з російським президентом Володимиром Путіним.

Російська стратегія полягала в тому, щоб вторгнутися в деякі частини України, виграти час за допомогою дискусій та угод, набратися сил та розпочати нові вторгнення, розповів президент в інтерв’ю CNN.

Наразі головною метою України є повернення всіх окупованих територій.

“Я знаю, що деякі держави штовхатимуть нас у напрямку Мінського процесу. Я хочу, щоб усі зрозуміли, що одна справа – дипломатичне рішення, а інша – Мінськ-2, -3, -5, -10. Це різні речі, тому що Мінськ – це порожній папірець, який дозволить Росії відпочити перед наступним вторгненням”, – зазначив глава держави.

Поки що Зеленський не бачить з боку РФ бажання йти на конструктивний діалог.

“Що стосується їх ультиматумів, то мені все одно, хто ці ультиматуми висував – Путін чи хтось інший. Це мій принцип: я не розмовлятиму з тими, хто ставить мені ультиматуми”, – наголосив президент.

Переговори з Росією можливі лише після того, як агресор виведе свої війська з української території, – підрезюмував глава держави.

Агентство Телевидения Новости