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Харків знов без світла, зупинився транспорт
Після масованого обстрілу Харкова вдень 12 вересня місто знов залишилося без світла. Під ударом опинилися Основ’янський та Київський райони міста, повідомив мер Харкова.
За даними ХОВА, одна людина загинула, 4 отримали травми.
Зупинився весь електротранспорт, у тому числі, метрополітен. Усіх пасажирів, котрі були у електропоїздах, виводять на найближчі станції.
За інформацією “Харківобленерго”, обсяг знеструмлення у Харкові на рівні вчорашнього. Інформації про прильоти не маємо. Причини знеструмлення з’ясовуються. Енергетики працюють.