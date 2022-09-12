ЗСУ вже звільнили на півдні близько 500 квадратних кілометрів – командування

Українські військові на півдні за останні два тижні просунулися від чотирьох до кількох десятків кілометрів. Загалом там уже звільнено близько 500 квадратних кілометрів.

Про це повідомила речниця оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк у медіацентрі «Україна», пише Громадське.

Вона зазначила, що вже можна назвати п’ять звільнених населених пунктів півдня: Високопілля, Нововознесенське, Білогірка, Миролюбівка і Сухий Ставок. Вони вже повністю під українським контролем та зачищені від ворога, хоча там «тривають деякі додаткові заходи».

Гуменюк додала, що обстріли звільнених населених пунктів усе ще тривають, також росіяни замінували під час відступу частину території. Відтак вона закликала місцевих жителів бути обережними.

За словами речниці, за два тижні на півдні українські військові знищили понад 1,8 тисячі окупантів, більш як 500 одиниць автобронетехніки, 122 танки, 2 літаки, 2 гелікоптери та близько 10 крилатих ракет.

Гуменюк зазначила, що через український контрнаступ окупанти про псевдореферендум уже не говорять та посилюють поліцейські заходи.

Звільнення півдня України

У ЗСУ повідомили, що українські військові прорвали першу лінію оборони російсько-окупаційних військ у Херсонській області 29 серпня. А за два дні британська розвідка повідомила, що ЗСУ на півдні країни подекуди відсунули лінію фронту на певну відстань, використовуючи порівняно слабку російську оборону.

10 вересня речниця ОК «Південь» Наталія Гуменюк розповіла, що українські військові вже просунулися по лінії південного фронту по різних ділянках від двох до кількох десятків кілометрів.

Також командування фіксує, що окупанти поповнюють свої резерви. Однак ЗСУ тримають на півдні вогневий контроль по правому берегу Дніпра та трохи – по лівому. Підтягнуті резерви намагаються триматися далі від зон ураження, каже речниця.

У Генштабі ЗСУ ввечері 10 вересня повідомили, що звільнення населених пунктів, зокрема й на Південнобузькому напрямку, продовжується, а з міркувань безпеки наших військовослужбовців, офіційну інформацію буде надано згодом.

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