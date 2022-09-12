За підозрою у державній зраді затримано ексначальника Управління СБУ в Харківській області

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора на підставі ухвали слідчого судді затримано колишнього начальника Управління Служби безпеки України в Харківській області. Йому повідомлено про підозру у державній зраді та самовільному залишенні місця служби, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 407 КК України).

За даними слідства, 24 лютого 2022 року начальник управління СБ в Харківській області за власною ініціативою почав діяти на шкоду обороноздатності і державній безпеці України. Підозрюваний перешкоджав функціонуванню єдиної системи управління сил безпеки та сил оборони і не здійснював функцій та завдань, покладених на УСБУ в області щодо захисту державного суверенітету, конституційного ладу, територіальної цілісності України. Також він вчинив багатоетапні дії, направлені на усунення Голови Харківської обласної військової адміністрації від виконання обов’язків.

Окрім того, як співробітник-військовослужбовець СБ України, будучи у підпорядкуванні командувача угруповання військ «Харків», з метою ухилення від виконання обов’язків військової служби в умовах воєнного стану, самовільно залишив місце служби та незаконно перебував за межами Харківської області. Підозрюваний усунувся від виконання бойових розпоряджень командувача та виконання завдань, пов’язаних з організацією контррозвідувальної і контрдиверсійної діяльності УСБУ в Харківській області, а також участі цього підрозділу в обороні Харкова у складі сил угруповання військ «Харків».

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Головного слідчого управління ДБР. Наразі тривають невідкладні слідчі та процесуальні дії.

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