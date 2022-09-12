Четверо постраждалих – у стані середньої тяжкості, – ХОВА

Внаслідок сьогоднішнього обстрілу Основ’янського та Київського районів Харкова загинув 37-річний чоловік.

За даними Центру екстреної медичної допомоги, поранення отримали загалом 6 людей, в тому числі дівчина 18 років. Вона та 33-річна жінка отримали легкі ушкодження та не потребували госпіталізації.

Стан ще 4 поранених медики оцінюють як середньої тяжкості. Їм надається необхідна допомога у медичних закладах.

Агентство Телевидения Новости