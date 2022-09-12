Знущався над собакою через сварку з дружиною: на харків’янина завели кримінальну справу

10 вересня о 19:00 до відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 надійшло повідомлення про те, що в Основ’янському районі невідомий побив собаку.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. Встановлено, що 55-річний чоловік у стані алкогольного сп’яніння побив власного собаку. Харків’янин розповів, що знущався над твариною через сварку з дружиною. Поряд з чоловіком було виявлено собаку породи бігль, яка лежала на асфальті та не могла рухатись. Тварину доставили до ветеринарної клініки для надання медичної допомоги.

За вказаним фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 299 (жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання щодо повідомлення чоловіку про підозру у вчиненні злочину та обрання запобіжного заходу.

Агентство Телевидения Новости