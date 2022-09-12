В Чугуївському районі поліція вилучила тіла чотирьох цивільних, вбитих окупантами (відео)

При огляді померлих виявлені сліди вогнепальних поранень. За свідченнями місцевих мешканців всі вони були застрелені окупантами.

Для фіксації злочинів проти мирного населення на деокупованих територіях 11 вересня співробітники слідчого управління, Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області, Чугуївської окружної прокуратури відреагували на повідомлення від мешканців селища Залізничне Чугуївського району про вбивство чотирьох громадян.

Як розповів керівник слідчого управління Сергій Болвінов, донедавна населений пункт знаходився під окупацією. 27 лютого двоє цивільних людей знаходились у будинку та були застрелені пострілом у голову військовими рф.

Місцеві мешканці поховали людей і повідомили про ці факти до поліції. В будинку знайшли гільзи та кулі, якими були вбиті цивільні особи, – зазначив Сергій Болвінов.

Мешканка селища Марія Адигерова згадує, як побачила, що у сусіда у квартирі були відчинені двері. Жінка увійшла та виявила чоловіків вбитими.

Спочатку ми не знали що робити із померлими, телефонували у різні інстанції. Потім отримали дозвіл на захоронення за телефоном від Чугуївської поліції, – розповідає Марія.

Місцеві хлопці швидко викопали могилу та поклали туди померлих. Але у цей час сусіди повідомили, що у їхньому напрямку йдуть російські солдати. Жінка сховала хлопців у себе вдома, бо злякалась, що їх також застрелять. Марії самотужки довелось закопувати тіла, бо було обмаль часу.

Харківські родичі четвертого загиблого пригадують, що хвилин за двадцять розмовляли з чоловіком, він розказав, що з ним все добре, але потім йому неможливо було додзвонитися. Через деякий час чужа людина відповіла по його телефону і сказала, що чоловіка вбили.

Ще одне тіло вбитого чоловіка виявлено на території підприємства.

Тіла усіх загиблих направлені на експертне дослідження.

Слідчими відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 8 до 12 років позбавлення волі.

Агентство Телевидения Новости