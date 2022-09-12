Гайдай заявив, що на Луганщині теж уже є звільнені населені пункти

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що в його регіоні теж є звільнені населені пункти: там нібито триває зачистка.

Про це він повідомив у Telegram, пише Громадське.

«Звільнені населені пункти є, там триває зачистка. Після остаточної деокупації Лиману естафету переймаємо ми», – написав Гайдай.

Гайдай запевнив мешканців Луганщини, що деокупація вже близько. «Ми не можемо називати населені пункти, але місцеві мене зрозуміють. Кожен сантиметр луганської землі відвойовується. ЗСУ заходять не “парадом”», — написав голова ОВА.

Він також розповів, що окупанти зараз похапцем покидають Луганщину, а в тих населених пунктах, де російська армія залишилася, їхні бійці деморалізовані. Гайдай додав, що 12 вересня провів нараду з усіма головами громад Луганщини, аби вони були готовими оперативно повертатися до населених пунктів – після команди військових.

Посадовець не назвав звільнені населені пункти. Ми також звернулися щодо заяв Гайдая про звільнення Лиману та населених пунктів Луганщини до оперативного командування «Схід»: там цю інформацію коментувати відмовилися.

У зведенні Луганської ОВА за 11 вересня повідомляли, що ситуація на території області напружена: тривають позиційні бої. Там також заявили, що колаборанти масово покидають територію області.

Контрнаступ ЗСУ

Російське міністерство оборони у своєму зведенні від 11 вересня визнало, що окупаційні війська втекли з території майже всієї Харківської області. Підконтрольним окупантам, відповідно до їхньої карти, залишається лише лівий берег річки Оскіл – там розташовані частина міста Куп’янськ, а також селище Борова.

Згодом у Генштабі ЗСУ повідомили, що на Харківському напрямку російські військові відійшли зі своїх позицій, така сама ситуація в деяких населених пунктах Херсонщини. В американському Інституті вивчення війни кажуть, що Україна в межах контрнаступу змогла звільнити з 6 вересня більше територій, ніж російські війська окупували під час усіх своїх наступів із квітня.

А 12 вересня в Харківській ОВА заявили, що на окремих ділянках фронту українські бійці вийшли до державного кордону з росією.

Агентство Телевидения Новости