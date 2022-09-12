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У Балаклії окупанти влаштували у підвалі катівню та камери утримання (фото)

У деокупованій Балаклії в одному з підвалів виявили влаштовану росіянами катівню та камери утримання.

Про це у Facebook повідомила депутат від «Слуги народу», член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Мар’яна Безугла, пише УНІАН.

Також вона оприлюднила власні фото з місця війського злочину.

«Балаклія. Катівня. Підвал. Методички про «укронацизм» розклеєні на стінах, поруч – стілець з молотком, скотч і використані рукавички. Навпроти – камери утримання. В іншому приміщенні – стяжки і сліди крові», – написала вона.

Мар’яна Безугла зазначила, що правоохоронні органи наразі «опрацьовують» це місце.

Агентство Телевидения Новости

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