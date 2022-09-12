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Рашисти обстрілюють Харків «Ураганами»

Рашисти обстрілюють Харків «Ураганами»

12 вересня близько 13:15 окупанти обстріляли три райони Харкова. У Київському районі пошкоджень зазнала адміністративна будівля. Загинув 37-річний чоловік. Травмовано чоловіків 43 та 50 років, повідомляє прокуратура Харківської області.

В Основ’янському районі окупанти влучили у підприємство. Частково зруйновано будівлю, пошкоджено службові автомобілі та автівки співробітників. Отримав поранення 51-річний працівник фірми.

У Салтівському районі частина від  касетного снаряду влучила у ґрунт поряд з житловим будинком. Пошкоджень немає.

За попередньою інформацією, російська армія обстріляла Харків з РСЗВ «Ураган».

За процесуального керівництва окружних прокуратур м. Харкова розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

Прокурори спільно з поліцейськими провели огляди місць подій та вилучили уламки снарядів.

Агентство Телевидения Новости

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