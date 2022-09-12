Найважча ситуація за всю війну: як Харків впорався із наслідками нічних обстрілів

Масштабна пожежа на електропідстанції через черговий обстріл – близько 8 вечора окупанти запустили дві ракети С-300 з території Бєлгородської області. На момент прибуття рятувальників загальна площа пожежі складала понад 1000 кв. метрів. На місці події було знайдено тіло працівника підприємства. Пізніше під завалами знайшли ще одне тіло, 55-річної жінки. Внаслідок російських ракетних ударів в Харковi та області зникла електроенергія. Також без електрики не працювали насоси, що подають у будинки воду. Вночі вдалося відновити електропостачання, вода в деяких районах була відсутня до середини дня.

Ігор Терехов, мер Харкова

Били глобально, разрушены подстанции, всю ночь работали, чтоб подать свет в дома, воду, перезапустить систему энергоснабжения всего города Харькова. Что касается больниц – реанимации были переведены на автономное энергоснабжение. Будем добавлять генераторы, абсолютно все лечебные учреждения выдержали испытание, самое тяжелое за всю историю войны.

Та близько 13 -ї години стався черговий обстріл, через що знов зникло світло та зупинився міський електротранспорт. В метро пасажирів, які були у поїздах, виводили тонелями на найближчі станції.





Агентство Телевидения Новости