В Ізюмі під час окупації загинуло понад тисячу мирних жителів

Фіксуються масові злочини ворога на українській землі — Генштаб ЗСУ про звільнені території

Як і у всіх окупованих населених пунктах, росіяни чинили воєнні злочини та намагалися їх приховати.

Про це під час брифінгу розповів депутат Ізюмської міськради Максим Стрельник:

Повної інформації про кількість загиблих місцевих мешканців наразі немає. Щонайменше тисяча місцевих мешканців загинули внаслідок військових дій.

Ще більше людей постраждали, бо окупанти зруйнували всі заклади охорони здоров'я. Доступ до ліків був обмежений, росіяни розграбували всі аптеки.

В Ізюмі лишається приблизно 10 тисяч мешканців, наразі найгостріше стоїть питання ліків і госпіталізації.

Джерело: https://t.me/spravdi/17000

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