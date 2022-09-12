У звільнені громади Харківщини вирушили перші гуманітарні вантажі. Дефіциту продовольства для населення немає, повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко. Люди вже отримують продукти та засоби гігієни. Це і консерви, і згущене молоко, вода, макаронні вироби. В першу чергу, такі продуктові набори необхідні, бо в багатьох громадах поки що немає газу та електрики.

До Балаклійської громади відправили понад 42 тонни продуктів і більш ніж 5 тисяч літрів напоїв. Чкаловська громада отримала майже 2,5 тонни продуктів.

Паралельно гуманітарну допомогу отримують заклади області, які централізовано готують їжу для внутрішньо переміщених осіб. Протягом минулого тижня громади отримали майже 55 тонн продуктів та інші необхідні речі.

Тим часом на звільнених територіях працюють поліцейські, рятувальники, вже триває робота з розмінування, відновлюється робота місцевих органів влади.

Агентство Телевидения Новости